„Was ich sage, ist nie politisch“ : Barbara Schöneberger wehrt sich gegen Shitstorm nach Video zu geschminkten Männern

Düsseldorf „Bitte nicht schminken!“ Mit dieser Aufforderung an Männer hat Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger einen Shitstorm ausgelöst. Viele werfen ihr Intoleranz und ein verstaubtes Geschlechterbild vor. Jetzt hat sie auf die Vorwürfe reagiert.

Mehr als 700.000 Mal wurde das Video bereits aufgerufen. Darauf folgte eine Welle der Empörung. Viele Nutzer warfen der Entertainerin ein veraltetes Geschlechterbild und Diskriminierung vor. „Ich bin 13 Jahre alt und wachse in einer Generation mit vielen Veränderungen auf“, schrieb eine Nutzerin. „Für mich ist es normal, wenn ich Männer auf der Straße oder auch in sozialen Medien sehe und diese stark geschminkt sind. [...] Dieses klischeehafte Denken, dass Männer nicht geschminkt sein dürfen und immer männlich und dominant sein müssen, [...] ist in meinen Augen einfach nur falsch.“ Eine andere Nutzerin kommentierte: „Hör auf anderen Menschen zu sagen was sie machen sollen und was nicht. Peinlich. Ekelhaft.“ Mehr als 1200 „Gefällt mir“-Angaben erhielt zudem der Kommentar dieses Nutzers (teils durch die Redaktion übersetzt): „Beruhige dich, Oma. Wir leben im 21. Jahrhundert. Einfach nur traurig und beschämend.“