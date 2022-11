Künstler verärgert über Motiv-Klau : Banksy ruft indirekt zum Ladendiebstahl auf

London Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat offenbar aus Ärger über die Verwendung eines seiner Motive seine Fans indirekt zum Ladendiebstahl aufgefordert. Eine Modekette steht im Fokus seines Unmuts.

Der Brite postete am Freitag auf seinem Instagram-Account ein Foto, das das Schaufenster einer Modekette in London zeigen soll. Dort ist hinter einigen Kleidungsstücken das bekannte Banksy-Motiv „Flower Thrower“ zu sehen - ein Vermummter, der im Begriff steht, einen Blumenstrauß zu werfen. Am Schaufenster steht: „Guess x Brandalised mit Graffiti von Banksy.“