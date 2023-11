Im Alter von 75 Jahren Snack-Unternehmer Lorenz Bahlsen verstorben

Lorenz Bahlsen, Enkel des Firmengründers Hermann Bahlsen, war demnach mehr als 45 Jahre in der Unternehmensleitung des Gebäckherstellers aktiv. Er trat 1974 in das traditionsreiche Unternehmen Bahlsen aus Hannover ein und wurde 1977 persönlich haftender Gesellschafter. Von 1987 bis 1992 leitete er als Vorsitzender der Geschäftsführung die H. Bahlsen Keksfabrik KG und wurde anschließend in den Vorstand der Bahlsen-Gruppe berufen.