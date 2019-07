Video wird abgefeiert : Kann man machen - „Bad Banks“-Schauspielerin zündet Streichholz mit Nunchakus an

Berlin Auf Instagram für Furore sorgen, ist nicht ganz so schwer. Jetzt hat es „Bad Banks“-Schauspielerin Mai Duong Kieu geschafft, mit einem spektakulären Video für Diskussionen zu sorgen. Was sie gemacht hat? Ein Streichholz angezündet.

In der Serie „Bad Banks“ spielte sie die mysteriöse Investmentbankerin Thao Hoang. Im wahren Leben ist Schauspielerin Mai Duong Kieu ein gefeierter Instagram-Star. Denn die in Vietnam geborene Kieu betreibt neben dem Schauspielern auch noch Kampfsport. Und auf Instagram zeigt sie ihren mehr als 28.000 Followern, was sie drauf hat. Zum Beispiel, mit Nunchakus, einer japanischen Schlagwaffe, ein Streichholz zu entzünden. Wie das geht? Nicht mit Superkraft, aber dafür mit viel Präzision und einer aufgeklebten Reibefläche, damit sich das Streichholz auch entzündet.

Das Talent dafür bekam Kieu quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist ein Meister des Shaolin Kung Fu. Kein Wunder also, dass auch Kieu mit dem Kampfsport begann. 1992 kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland, lebte in Chemnitz, stand mit 13 schon auf der Bühne in einem Chemnitzer Theater. Danach spielte sie noch in deutschen TV-Produktionen wie „Wir sind jung. Wir sind stark“ oder in der ZDF-Serie „Heldt“ mit. 2018 folgte dann der ganz große Durchbruch mit der Erfolgsserie „Bad Banks“, in der es um die kriminellen Machenschaften einer fiktiven Finanzelite geht.