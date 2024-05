Trennung nach zwei Jahren „Bachelorette“ Sharon Battiste ist wieder Single

Battiste wurde im Jahr 1991 in Flörsheim am Main geboren. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau, dann war sie als Tanztrainerin, Schauspielerin und Model tätig. Von 2018 bis 2021 spielte sie in der RTL II-Sendung „Köln 50667“ die ehemalige Prostituierte Clara Borkmann. In der Sendung „Die Bachelorette“ entschied sie sich zwischen 20 Männern für den Blumenhändler Jan Hoffmann aus Hannover. 2023 machte Battiste bei der Tanzsendung „Let’s Dance“ mit und erreichte mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc den sechsten Platz.