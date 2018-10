„Bachelor“ Paul Janke geht mit Chippendales auf Tour

Berlin „Bachelor“ Paul Janke geht mit den Chippendales auf Tour. Wie viele Hüllen er dabei fallen lässt, soll aber noch ein Geheimnis bleiben.

Der gebürtige Hamburger Paul Janke (37) ist 2019 bei der gesamten Deutschlandtournee der Männerstrip-Show aus Las Vegas dabei, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. In diesem Jahr soll er unter anderem noch bei Shows in München, Mannheim und in Berlin zu sehen sein.