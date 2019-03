Babybauch auf Instagram: Alanis Morissette erwartet drittes Kind

Los Angeles Alanis Morissette ist schwanger mit ihrem dritten Kind. Die frohe Botschaft hat die kanadische Sängerin auf Instagram verkündet.

„So viel Neues“, schrieb sie am Montag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, dass sie mit Babybauch zeigt. Morissette ist darauf zu sehen, wie sie mit Kopfhörern vor einem Mikrofon in einem Wohnzimmer steht. Dazu setzte die 44-Jährige mehrere Symbole: Herzen und gefaltete Hände. Die kanadische Sängerin hat bereits zwei Kinder mit ihrem Ehemann, dem Rapper Souleye, der mit bürgerlichem Namen Mario Treadway heißt, den achtjährigen Sohn Ever Imre und die knapp dreijährige Tochter Onyx Solace.