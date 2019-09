Süßer Post auf Instagram : Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist Mutter geworden

Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver Vaid stehen vor der Verleihung der Goldenen Kamera 2018 in Hamburg. Foto: dpa/Christian Charisius

Berlin Schauspielerin Wolke Hegenbarths (39) und ihr Partner Oliver Vaid sind Eltern geworden. Auf Instagram teilte die frischgebackene Mama am Sonntag Neuigkeiten. Für Hegenbarth ist es das erste Kind.

„Er ist da! Herzlich willkommen zu dieser bunten Veranstaltung Namens Leben“, schrieb Hegenbarth am Sonntag bei Instagram. Dazu postete sie zwei Bilder mit dem Hashtag #babynews (Babynachrichten), #itsaboy (es ist ein Junge) und #newborn (Neugeborenes). In den vergangenen Monaten hatte sie öfter Bilder ihrer Schwangerschaft veröffentlicht.

Hegenbarth wurde mit der RTL-Serie „Mein Leben & ich“ bekannt. Sie spielte in der Krimiserie „Alles Klara“ mit und drehte zuletzt zwei neue Filme für die ARD-Komödienreihe „Toni, männlich, Hebamme“. Nach Angaben ihrer Agentur lebt sie mit ihrem Partner Oliver Vaid in Berlin. Den Namen ihres Sohnes verriet die Schauspielerin in dem Instagram-Beitrag zunächst nicht. Über ihren Post hatten mehrere Medien berichtet.