Baby-Überraschung : Mesut Özil zeigt seine neugeborene Tochter Eda

Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi👨‍👩‍👧❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah,AMİN🤲🏼 Amine & Mesut Özil🇹🇷🧿🤲🏼