Baby Bieber unterwegs Justin und Hailey erwarten Nachwuchs

Für den Fotoshoot auf Hawaii hatte sich das Model von Anthony Vaccarello von der Modemarke Saint Laurent einkleiden lassen. Im weißen Kleid mit langem Schleier wirkt Hailey wie eine Braut. Tatsächlich hätten die beiden am Donnerstag ihr Eheversprechen erneuert, berichteten US-Medien. In dem Video stehen beide Hand in Hand vor einem Mann, der ihnen offenbar das Gelübde abnimmt.