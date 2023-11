Klage gegen Sänger von Guns N' Roses Axl Rose weist Vorwurf von sexueller Gewalt zurück

Axl Rose, Frontmann der US-Hardrockband Guns N' Roses, sieht sich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Ein heute 61-Jähriges Ex-Model des Magazins „Penthouse“ reichte am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Obersten Gericht des Staates New York Klage gegen den gleichaltrigen Star ein. Er habe sich 1989 in der Suite eines Hotels in New York City an ihr vergangen, heißt es in der Klageschrift. Seit dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff leide sie an Angstzuständen und Depressionen, auch ihre Karriere sei dadurch in Mitleidenschaft geraten.