Neue Musik von totem DJ : Avicii-Album kommt wird im Sommer veröffentlich

Stockholm Gut ein Jahr ist der Tod von DJ Avicii her. Jetzt wurde bekannt: Im Sommer kommt ein neues Album des verstorbenen DJs auf den Markt. Es steckt eine tragische Geschichte dahinter.

Fans des DJs Avicii bekommen knapp ein Jahr nach seinem Tod neue Musik des Schweden zu hören. Am 6. Juni, dem schwedischen Nationalfeiertag, erscheine ein neues Avicii-Album mit dem Titel „TIM“, teilte die Sprecherin des Musikers, Ebba Lindqvist, am Freitag mit. Bereits am kommenden Mittwoch werde die Single „SOS“ veröffentlicht. Die Einnahmen aus dem Verkauf gingen an die nach dem Künstler benannte Tim-Bergling-Stiftung.