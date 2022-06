Extravaganz, Magie und weiße Tiger: Die zwei deutschen Zauberkünstler „Siegfried & Roy“ waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt und schrieben in Las Vegas Showgeschichte. Bei Freunden, Fans und Familie blieben sie zeitlebens bodenständig. Roy Horn starb im Mai 2020 mit 75 Jahren an der Folge einer Covid-19-Infektion. Siegfried Fischbacher war im Januar 2021 im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. In Los Angeles wurden nun hunderte Erinnerungsstücke der Zauberkünstler versteigert. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl davon.

Die verstorbenen Magier Siegfried (links) und Roy im Januar 1997 mit zwei weißen Tiger-Jungen im Safaripark Stuckenbrock in NRW.