Internetstars im Porträt Das sind die Elevator Boys

Mittlerweile haben die Elevator Boys auf TikTok über 30 Millionen Follower und waren 2023 in der 18. Staffel von „Germanys Next Topmodel“ zu sehen. Dort posierten die Anfang- bis Mitte-20-Jährigen mit den Kandidatinnen und sorgten auch bei „Model-Mama“ Heidi Klum für Begeisterung. Die Gruppe besteht aus Tim Schäcker, Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag. Gemeinsam mit ihrem Kameramann leben die jungen Männer in einer WG in Berlin.