Der Auslöser, auf Fleisch zu verzichten, ist für Hildmann laut eigener Aussage der Tod seines Vaters gewesen. Er wurde zunächst Vegetarier und entschied sich dann für eine rein pflanzliche Ernährung. 2009 schrieb er sein erstes Kochbuch „Vegan Kochbuch“, später folgten weitere Kochbücher wie „Vegan for Fun“ oder „Vegan for Fit“. Hildmann soll auch an der Freien Universität Berlin für das Fach Physik eingeschrieben gewesen sein. Auf seiner Webseite schreibt der Koch, er sei „angehender Physiker“.