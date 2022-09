Maurer wurde am 18. März 1970 im saarländischen St. Wendel geboren. Nach seinem Abitur und seinem Zivildienst studierte er Materialwissenschaften in Deutschland, Frankreich, England und Spanien. Nach seiner Promotion über „Aluminiumschaum-Spritzschichtverbunde für den Leichtbau“ (2004) an der RWTH Aachen ging er erst mal auf Weltreise. „Meine Hobbys sind Reisen, fremde Kulturen, Fotografieren, Wandern, Sport und Sprachen“, sagt der hochgewachsene, schlanke Mann, der fließend Englisch, Französisch und Spanisch spricht - sowie „ein bisschen Italienisch“.