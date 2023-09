Fall Danny Masterson Ashton Kutcher und Mila Kunis treten aus Wohltätigkeitsorganisation zurück

Ashton Kutcher und Mila Kunis haben sich für Briefe entschuldigt, in denen sie um Milde für ihren wegen Vergewaltigung verurteilten Schauspielkollegen Danny Masterson geworben hatten. Das Hollywood-Ehepaar erklärte in einem am Samstag (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichten Video, ihre Schreiben sollte in keiner Weise die Aussagen der Opfer Mastersons in Zweifel stellen oder sie aufs Neue traumatisieren. „Wir würden das nie machen wollen und es tut uns leid, sollte das passiert sein.“