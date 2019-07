Inhaftierter US-Rapper : Trump will für Asap Rocky bürgen und ruft Schwedens Premier an

Trump will für Asap Rocky bürgen und ruft Schwedens Premier an

Washington Ein in Schweden inhaftierter US-Rapper hat einen mächtigen Fürsprecher gewonnen: US-Präsident Donald Trump hat sich bei Schwedens Regierungschef Stefan Löfven für Asap Rocky eingesetzt.

Er habe ihm angeboten, persönlich für eine Kaution zu bürgen, schrieb Trump am Samstag auf Twitter . Er habe Löfven auch versichert, dass keine Fluchtgefahr bestehe. Löfven habe seinerseits zugesichert, dass der Rapper fair behandelt werde.

Asap Rocky sitzt bereits seit gut zwei Wochen in Schweden hinter Gittern. Der schwarze Musiker war Anfang Juli nach einem Konzert festgenommen worden, weil er Tage zuvor in eine Schlägerei in Stockholm verwickelt gewesen sein soll.