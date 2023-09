Laut Medienberichten Ariana Grande und Dalton Gomez reichen Scheidung ein – mit diesem Kollegen soll sie jetzt zusammen sein

US-Sängerin Ariana Grande (30, „Positions“) und ihr Mann Dalton Gomez (28) haben Medienberichten zufolge nach gut zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Grandes Anwältin Laura Wasser habe in dem Antrag „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben, berichtete das Portal „TMZ.com“ am Montag. Laut der Gerichtsunterlagen soll sich das Paar bereits im vorigen Februar getrennt haben. Auch Gomez habe am Montag offiziell die Scheidung beantragt, berichtete „People.com“.