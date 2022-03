„Archetypes“ : Meghan will in neuem Podcast weibliche Klischeebilder entlarven

Meghan will in neuem Podcast weibliche Klischeebilder entlarven

Los Angeles In ihrem ersten Spotify-Podcast befassen sich Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan mit schädlichen Klischees und Vorurteilen gegenüber Frauen. Meghan selbst moderiert „Archetypes“. Der Podcast soll diesen Sommer starten.

Die Serie wird Interviews mit Historikern und Experten beinhalten, um die Klischees zu untersuchen, die versuchen, Frauen kleinzuhalten, wie es in einer auf Spotify veröffentlichten Zusammenfassung heißt. Der Streamingdienst veröffentlichte am Donnerstag einen einminütigen Teaser, der mit Clips von Menschen begann, die abwertend über Frauen sprachen. „Ich bin Meghan und das ist 'Archetypes', der Podcast, in dem wir die Klischees, die Frauen kleinmachen, sezieren, erforschen und untergraben“, sagte die Herzogin von Sussex in dem Ausschnitt.