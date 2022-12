Hannibal Lecter, Gentleman und Witzbold Anthony Hopkins wird 85 Jahre alt

Die Bandbreite des Briten ist enorm: Für ihn selbst gehörte die Rolle des pflichtbewussten Butlers in dem Drama „Was vom Tage übrig blieb“ (1993) zu seinen wichtigsten Filmen. Oliver Stone holte ihn 1995 als US-Präsident Richard Nixon vor die Kamera. Mit grauem Rauschebart verwandelte sich Hopkins in „Thor“ (2011) in den einäugigen Göttervater Odin. In „Hitchcock“ (2012) nahm er die Gestalt seines legendären Landsmannes Alfred Hitchcock an. Die Ähnlichkeit mit Halbglatze, Doppelkinn und Extra-Pfunden, so wie Hitchcock um 1960 aussah, als sein Horror-Schocker „Psycho“ den Kinogängern Gänsehaut einjagte, war verblüffend.