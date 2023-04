Influencerin Anne Wünsche Seht her, ich plane eine Abtreibung

Influencer wollen nah an ihrer Community sein, teilen fast alles aus ihrem Alltag. Dass diese Offenheit bei manchen keine Grenzen kennt, zeigt nun ein neuer Instagrambeitrag von Anne Wünsche, bekannt aus der Reality-Seifenoper „Berlin – Tag und Nacht“. Neben Urlaubsbildern von Sansibar und Rezepttipps teilt die dreifache Mutter ihren 1,1 Millionen Followern mit, dass sie wieder schwanger sei. So weit, so normal für Influencerinnen. Dass sich Wünsche aber gegen die Schwangerschaft entscheidet und für sie feststeht: „Ich kann es nicht behalten“, ist dagegen ungewöhnlich. Ein Schwangerschaftsabbruch, wie Wünsche ihn plant, ist in der Öffentlichkeit weiterhin ein Tabu-Thema. Kaum eine Frau macht ihn öffentlich, erst recht keine Influencerin mit einem Millionenpublikum. Und schon gar nicht, wenn sie sich gerade dazu entschieden hat und der Abbruch noch aussteht.