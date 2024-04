Polit-Talk auf die Ohren Anne Will startet eigenen Podcast

Gut vier Monate ist ihre letzte Talkshow in der ARD her. Jetzt hat sich Anne Will auf ihren eigenen Youtube-Kanal zurückgemeldet – und kündigt ein kleines Comeback an. Ab dem 18. April will sie ihren eigenen Podcast starten. „Jede Woche ein Thema, ein Interview und ein toller Gast zum Einordnen und Erklären“, steht in der Kanal-Info ihres Youtube-Accounts @PolitikmitAnneWill. Neue Folgen soll es immer donnerstags ab 12 Uhr geben. Auch einen Instagram-Kanal gibt es schon.