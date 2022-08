Schauspielerin verletzt : Anne Heche kracht mit Auto in Los Angeles in Haus

Anne Heche (Archivbild). Foto: AP/Jordan Strauss

Los Angeles Einem Medienbericht zufolge ist die US-Schauspielerin Anne Heche nach einem Verkehrsunfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Auto soll demnach gegen ein Haus geprallt sein. Dabei soll zudem ein Feuer ausgebrochen sein.

Das sagte ein Sprecher der Schauspielerin dem Magazin „People“. Heches Zustand sei stabil.

Die Polizei in Los Angeles erklärte am Samstag, Heche sei zu schnell gefahren. An einer T-förmigen Kreuzung sei das Fahrzeug am Freitagvormittag von der Straße abgekommen, in das zweigeschossige Haus gekracht und dort zum Stehen gekommen. Dort sei ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr benötigten fast 60 Einsatzkräfte mehr als ein Stunde, um die Flammen zu löschen. Die Fahrerin sei aus dem Auto geborgen worden.

Fernsehvideos zeigten einen schwer beschädigten blauen Kleinwagen, der aus dem Wohnhaus geschleppt wurde, und eine sich wehrende blonde Frau auf einer Trage, die von Feuerwehrleuten in einen Krankenwagen gebracht wurde. Weitere Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Ende der 1990er Jahre spielte Heche in mehreren erfolgreichen Hollywood-Filmen, etwa an der Seite von Johnny Depp in „Donnie Brasco“, mit Tommy Lee Jones in „Volcano“, mit Harrison Ford in „Sechs Tage, sieben Nächte“, sowie mit Vince Vaughn und Joaquin Phoenix in „Für das Leben eines Freundes“. Bekannt wurde sie auch durch ihre Beziehung mit Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres von 1997 bis 2000.

Später war sie mit dem Kameramann Coleman Laffoon verheiratet. In 2001 veröffentlichten persönlichen Erinnerungen berichtete sie über lebenslange Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit und einer von Misshandlungen geprägten Kindheit. In den vergangenen Jahren trat sie am Broadway auf und übernahm Fernsehrollen.

(felt/dpa)