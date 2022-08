Am 5. August 2022 rast die 53-jährige Schauspielerin mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohnhaus in Los Angeles. Bei dem Unfall brach ein schwerer Brand aus, Heche kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus und starb dort offenbar eine Woche später. Aus einer Erklärung der Familie hieß es am Tag zuvor bereits, die Schauspielerin werde nicht überleben.

Das Foto zeigt die verkohlten Trümmer und die Absperrbänder an der Stelle, an der die US-Schauspielerin in ein Haus krachte. 59 Feuerwehrleute brauchte es vor Ort, um den Brand zu löschen.