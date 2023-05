„Musicals, Shows, Moderationen“ Wie geht es für Anna Ermakova nach ihrem „Let’s Dance“-Sieg weiter?

Doch wie geht es nun für das Model weiter? Hat sie eine Zukunft in Deutschland oder im deutschen Fernsehen? „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse sagte in der Zeitschrift „Gala“: „Für Anna gibt es viele Optionen. Musicals, Shows, Moderationen.“ Auch Juror Joachim Llambi sieht „Star-Potenzial“ in Anna Ermakova. „Sie hat einen großen Namen und ist ein Typ.“ Voraussetzung für eine große Karriere sei jedoch, dass sie ihr Deutsch verbessere. Ermakova hatte für die Tanzshow eigens Deutsch gelernt.