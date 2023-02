„Quality Time mit Anke und Riccardo“ „Emotional sehr aufgeladen“ – Engelke und Simonetti machen Podcast

Der Podcast soll auch ein stärkeres Bewusstsein für queere Menschen schaffen. Durch Riccardo habe sie einen sehr exponierten Zugang in die queere Welt, sagte Engelke. Sie sehe sich dabei auch „als eine Art Stellvertreterin“, die Fragen stellen will „im Namen derer, die nicht fragen würden“. „Mir nimmt man es vielleicht auch nicht so übel, wenn ich indirekt auch mein Bedauern zum Ausdruck bringe, dass so viele Menschen so ignorant sind oder eine Anti-Haltung haben.“