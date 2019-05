Der traut sich was... : Angreifer tritt Arnold Schwarzenegger in den Rücken

Angreifer tritt Arnold Schwarzenegger in den Rücken

Der traut sich was...

Los Angeles Der Schauspieler Arnold Schwarzenegger ist bei einem Auftritt in Südafrika attackiert worden. Ein Angreifer trat dem „Terminator“-Star aus unbekannten Gründen in den Rücken.

Videos zeigen, wie der Ex-Gouverneur von Kalifornien am Samstag in Johannesburg mit Kindern und Jugendlichen zusammensteht, als ein Mann ihm plötzlich im Kung-Fu-Stil in den Rücken tritt. Schwarzenegger taumelt nach vorne, Sicherheitsleute überwältigen den Angreifer schnell.