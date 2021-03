Auktion bei Christie’s : Angelina Jolie verkauft Bild von Churchill für 9,57 Millionen Euro

Das Bild trägt den Titel "Tower of the Koutoubia Mosque". Foto: dpa/Frank Augstein

London Hollywoodstar Angelina Jolie hat mit dem Verkauf eines Bildes des früheren britischen Premierministers einen Rekorderlös erzielt. Das Werk gilt als das einzige, das Churchill während des Zweiten Weltkrieges malte.

Hollywoodstar Angelina Jolie hat ein vom früheren britischen Premierminister Winston Churchill gemaltes Bild bei einer Auktion in London für mehr als acht Millionen Pfund verkauft. Das Auktionshaus Christie's, in dem das Gemälde namens „Tower of the Koutoubia Mosque“ („Turm der Koutoubia Moschee“) am Montagabend unter den Hammer kam, bezeichnete die 8,29 Millionen Pfund (umgerechnet rund 9,57 Millionen Euro) als Rekordpreis für ein Werk des Politikers. Zunächst hatte das Auktionshaus mit 1,5 bis 2,5 Millionen Pfund dafür gerechnet.