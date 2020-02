Bericht über angebliche Misshandlung : Johnny Depp klagt gegen Boulevardzeitung „The Sun“

London Nach der Trennung von Filmstar Johnny Depp, warf Schauspielerin Amber Heard ihm öffentlich vor, sie in ihrer Ehe misshandelt zu haben. Die britische Boulevardzeitung „The Sun“ griff den Vorwurf auf. Von Depp wird sie deswegen nun wegen Verleumdung angeklagt.

US-Filmstar Johnny Depp ist überraschend zu einem Termin vor dem Obersten Gerichtshof in London in einem von ihm eingeleiteten Verfahren aufgetaucht. Der 55-Jährige nahm am Mittwoch höchstpersönlich an einer Anhörung teil, bei der es um seine Verleumdungsklage gegen die britische Zeitung „The Sun“ ging. Depp verklagt die Boulevardzeitung und ihren Chefredakteur Dan Wootton wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018, in dem es hieß, er habe seine Ex-Frau Amber Heard misshandelt.