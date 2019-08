Populärer Volksmusiker aus Österreich : Andreas Gabalier liegt mit Lebensmittelvergiftung in Klinik

Andreas Gabalier liegt mit Lebensmittelvergiftung in Klinik

Andreas Gabalier singt in der Olympiahalle Innsbruck im Rahmen seines Tourauftaktes im November 2018. Foto: dpa/Stefan Adelsberger

Berlin Seine Fans sind in Sorge: Schon seit Tagen liegt ihr Idol mit mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus. Jetzt hat sich der überaus erfolgreiche österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier mit einem Video gemeldet.

„Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss mir irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen“, sagte der 34-Jährige in einem Live-Video auf Facebook am Sonntag. Unter anderem berichteten die „Abendzeitung“, „derwesten.de“ und „tz.de“ darüber.