Dschungelcamp-Teilnehmerin mit eindeutigen Ansagen : Das ist Anastasyia Avilova

Murwillumbah Anastasyia wer? Bei den Teilnehmern des Dschungelcamps ist wieder Fachwissen gefragt, wenn es auf die Kandidaten zu sprechen kommt. Wir stellen Anastasyia Avilova vor.

Woher kennt man Anastasyia Avilova?

Bei ihr muss man erst einmal etwas googlen, bis man erfährt, wer Anastasiya Avilova ist. Bei Instagram ist das selbst ernannte Model eine Persönlichkeit, hat gut 60.000 Follower. Im „Playboy“ hat sie schon posiert, bei der Sendung „Catch the Millionaire“ siegte sie 2013. Doch die Beziehung zum Millionär scheiterte. Im vergangenen Jahr nahm die 31 Jahre alte Avilova an der RTL-Sendung „Temptation Island“ teil.

Was will sie im Dschungelcamp machen?

Im Dschungel ist sie einem Flirt nicht abgeneigt, erzählte sie kurz vor dem Start von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ gegenüber RTL in einem Interview. Anastasyia Avilova : „Wenn es buchstäblich ums Überleben geht, ist einem nicht nach flirten. Trotzdem kann es passieren, dass da jemand drin ist, der mir sympathisch ist. Aber ich weiß nicht, wie weit man da gehen kann…“

Wie schätzt sich Anastasiya Avilova ein?

Welche Beziehung hat sie zu anderen Dschungelcampern?

Auf Daniela Büchner, die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner, ist sie nicht gerade gut zu sprechen. Der Grund wird im Interview mit RTL nicht ganz ersichtlich. Irgendetwas war da mit Büchner und Avilovas Ex-Freund Ennesto Monte. Sie erklärt das wie folgt: „Wir waren auf Mallorca und dann habe ich den Urlaub abgebrochen. Ich bin früher nach Hause geflogen, weil ich dann erst verstanden habe, dass es ein Ballermann-Urlaub wird und das ist nicht mein Style. Er hat auf Mallorca den ganzen Tag mit Daniela Büchner und ihrer Familie verbracht, was ich absolut nicht schlimm finde. Wir alle haben Freunde und das ist alles super, aber er hat mir dann gesagt, dass er was anderes gemacht hat und diese Lüge habe ich immer noch nicht verstanden. Dann bin ich natürlich ausgerastet und gefragt, was da läuft. Warum sagt er mir nicht, dass er mit ihr unterwegs war?“