Zweite Schwangerschaft : Ana Ivanovic zeigt zum ersten Mal ihr Babybäuchlein

Düsseldorf Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger erwarten ein zweites Kind. Das hat das Paar im Mai bekannt gegeben. Jetzt zeigt Ana ihren Fans auch Instagram zum ersten Mal ihren Babybauch.

Dabei steht die 31-Jährige in einem Aufzug und fotografiert sich selbst im Spiegel. Sie trägt ein sportliches Outfit: rote Jogginghose, eine weites Shirt und eine Cappy. Sie lehnt lässig an der Wand und lächelt. Ihr Shirt ist vorne in ihre Hose gesteckt. Deswegen ist die kleine Wölbung ihres Babybauchs auch gut zu erkennen. In ihrem Post schreibt sie „Always in action“. Wann das Paar ihren zweiten Nachwuchs erwartet, wurde noch nicht verraten.