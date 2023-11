85.000 bei Klimademo in Amsterdam Thunberg ergreift wieder Partei für Palästinenser

An der Klimademonstration beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 85.000 Menschen; sie sei damit die bisher größte derartige Demo in den Niederlanden gewesen. Organisiert wurde der Marsch von Klima- und Umweltschutzgruppen wie Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam und Greenpeace. In einer gemeinsamen Erklärung verwiesen sie auf die Bedeutung der Parlamentswahlen am 22. November. Diese seien für den Klimaschutz „die wichtigsten, die es jemals gab“.