Bei Modenschau in Potsdam Amira Pocher zeigt sich zum ersten Mal mit neuem Freund

„Tatsächlich ist es jetzt mal so eine Erleichterung, dieses Versteckspiel auch nicht mehr so aufrechterhalten zu müssen“, sagte die in Köln lebende 31-Jährige am Dienstag am Rande einer Modenschau von Marc Cain in Potsdam. Auch ihr Partner Christian Düren kommt aus NRW, genauer gesagt aus Rommerskirchen. Der Zeitpunkt habe sich einfach angeboten.