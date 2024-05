Amfar-Gala 2024 Heidi und Leni Klum in Rosa und Schwarz

Für viele Modefans ist es der glamouröseste Abend während der Filmfestspiele in Cannes: Die Gala der Aids-Hilfe Amfar. Sie wird unweit des Festivals im benachbarten Antibes ausgerichtet. Auch deutsche Promis wie Stammgast Heidi Klum - dieses Mal mit Tochter Leni - schritten am Donnerstagabend über den roten Teppich. Klum (50) ist für ihre extravaganten Kleider bekannt, die sie während der Filmfestspiele auf roten Teppichen zeigt. Dieses Mal präsentierte sie ein asymmetrisches rosa Rüschenkleid. Ihre 20-jährige Tochter entschied sich ebenfalls für Rüschen - allerdings etwas dezenter und in schwarzer Netz-Optik.