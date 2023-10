„Barbie“-Schauspielerin America Ferrera Elternschaft bedeutet für Frauen mehr Einschnitte

„Ich habe gesehen, wie vor allem Frauen die Last der Kindererziehung alleine schultern müssen und was es für Frauen und ihre Karrieren bedeutet, Mutter zu werden“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Text. Sie kritisierte auch die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, die diese verinnerlichten und an denen sie sich messen würden.