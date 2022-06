Prozess gegen Johnny Depp : Amber Heard kündigt Berufung gegen Schuldspruch an

Fairfax Ein US-Geschworenengericht hatte Amber Heard der Verleumdung ihres Ex-Mannes Johnny Depp schuldig gesprochen. Nun will sie in Berufung gehen.

Schauspielerin Amber Heard will gegen ihren Schuldspruch wegen Verleumdung ihres Ex-Mannes Johnny Depp Berufung einlegen. Das kündigt ihre Anwältin Elaine Bredehoft am Donnerstag in einer Sendung des Fernsehsenders CBS an.