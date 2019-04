Ex-Frau erhält Milliarden-Aktienpaket : Amazon-Chef Jeff Bezos lässt sich scheiden

Amazon-Chef Jeff Bezos hat die Scheidung von seiner Frau MacKenzie abgeschlossen. Diese erhält einen Aktien-Anteil an Amazon in Höhe von vier Prozent - und der ist milliardenschwer.

Die Ex-Frau von Amazon-Chef Jeff Bezos will dem Milliardär nach ihrer Scheidung 75 Prozent der gemeinsamen Aktien des Online-Versandriesen überlassen. MacKenzie Bezos teilte am Donnerstag bei Twitter mit, sie habe sich mit ihrem Mann auf die Aufteilung ihres Vermögens geeinigt. Die Amazon-Aktien gehen demnach zu 75 Prozent an Jeff Bezos. Auch die Beteiligungen an der "Washington Post" und am Raumfahrtunternehmen Blue Origin gehen an den Amazon-Gründer.