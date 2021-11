„Alter weißer Knacker“ : Dieter Hallervorden provoziert in Sachen Gendersprache

Dieter Hallervorden provoziert in Sachen Gendersprache

Berlin Kabarettist Dieter Hallervorden ist seit Jahrzehnten mit zum Teil deftigen und provozierenden Stücken im Geschäft. das klappt offensichtlich auch noch im Alter von 86 Jahren. Sein Album „80 plus“ erscheint am Freitag und könnte für Gesprächsstoff sorgen. Denn es handelt unter anderem von geschlechtergerechter Sprache.

Aber auch, und das ist ein besonders schöner Teil, um die Wertschätzung des Lebens. Wenn man Hallervorden in den vergangenen Jahren getroffen hat, wirkte er oft voller Energie. Turnschuhe an den Füße, die Haare etwas zerzaust. Gerade erst stand er bei Florian Silbereisens Show „Schlagerboom“ auf der Bühne. Da trat er mit seinem neuen Lied „Mein Leben“ auf, das erinnert ein wenig an Frank Sinatras „My Way“.