Wegen Steuerhinterziehung : Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis

München Im Prozess hatten sich die Anwälte des bekannten Münchener Gastronomen um Schadensbegrenzung bemüht. Eine Mitarbeiterin verlas sogar eine „Petition“.

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Die Wirtschaftsstrafkammer des Münchner Landgerichts verurteilte den 73-Jährigen wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, eine Bewährungsstrafe ist damit nicht möglich. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der Koch und Promi-Liebling zwischen 2009 und 2016 Millionenbeträge in bar aus den Kassen seiner beiden Münchner Lokale genommen und mit Hilfe von Computermanipulationen der Kassen die dazugehörigen Rechnungen aus den Systemen gelöscht hat.

In der Urteilsbegründung sagte Richterin Wagner, Schuhbeck habe den Betrug über lange Zeit sehr professionell „verschleiert“. Ihn zeichne eine „durchaus hohe kriminelle Energie“ aus. Auch habe er sich zu Beginn „nicht so recht zu einem Geständnis aufraffen können“. Zudem werde wohl der Staat und damit der Bürger „auf dem Schaden sitzenbleiben“. Schuhbecks vergleichsweise hohes Alter sei in die Strafzumessung eingeflossen.