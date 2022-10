Der Gastronom soll in zwei seiner Restaurants Einnahmen abgezweigt und auf diese Weise hohe Beträge am Fiskus vorbeigeschleust haben - in einem dieser Restaurants mit Hilfe eines eigens dafür entwickelten Computersystems.

Alfons Schuhbeck (M), Koch und Unternehmer, kommt vor Prozessbeginn als Angeklagter mit seinen Anwälten Sascha König (l) und Markus Gotzens in den Gerichtssaal im Landgericht München I.