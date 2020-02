Live-Inszenierung : Alexander Klaws spielt Jesus in RTL-Passionsgeschichte

Köln Der ehemalige DSDS-Gewinner und Musicaldarsteller Alexander Klaws schlüpft für RTL in die Rolle des Messias. In einer Live-Inszenierung zu Ostern zeigt der Sender die Kreuzigung Jesu.

Der Privatsender RTL bringt die Passionsgeschichte als Live-Inszenierung kurz vor Ostern auf den Bildschirm. Am 8. April wird die Darstellung der letzten Tage von Jesus Christus auf dem Essener Burgplatz direkt gegenüber dem Dom als Spektakel in Szene gesetzt, wie RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm am Dienstag in Essen erklärte. „Die Passion“ werde ein einzigartiges TV-Event, denn sie erzähle eine einzigartige, emotionale Geschichte, die über die religiöse Bedeutung hinausgehe, sagte Sturm bei der Vorstellung des Projekts.