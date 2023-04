Interview mit Graf Schönburg Warum König Charles bei seiner Krönung ausgestoßen wird

VON SCHÖNBURG: Charles ist nach wirklich jahrelangen ernsthaften Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass es so etwas wie eine Uroffenbarung gibt. Und diese Uroffenbarung hat in ihm das Verständnis dafür geweckt, dass es eine universelle Wahrheit gibt, die letztlich allen Weltreligionen zugrunde liegt. Charles glaubt an das Göttliche, an das Heilige. Er klagt immer wieder darüber, dass der Westen in großer Gefahr sei, sein spirituelles Fundament zu verlieren und damit in die Barbarei abrutscht. Der König ist jemand, der Religion sehr viel ernster nimmt als vielleicht Generationen von englischen Monarchen. Das hat er auch in seinem Buch „Harmonie“ deutlich gemacht.