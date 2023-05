Hollywood-Stars im Großelternglück Alec Baldwin ist Opa - Tochter Ireland bringt Baby zur Welt

Am Jahresende hatte die werdende Mutter ihre Schwangerschaft publik gemacht. Seither postete sie häufig Fotos von ihrem wachsenden Babybauch. In einem Podcast im Januar verriet sie bereits, dass sie das Mädchen Holland nennen möchte. Schließlich sei auch Ireland Baldwin nach einem Land benannt. Für Alec Baldwin und Kim Basinger, die von 1993 bis 2002 miteinander verheiratet waren, ist es das erste Enkelkind. Das junge Elternpaar konnte sich in den sozialen Medien bereits über zahlreiche Glückwünsche freuen. Unter anderem von Bruce Willis‘ Tochter Rumer oder Alec Baldwins Bruder William. Der frischgebackene Opa hat sich persönlich noch nicht zu seinem Glück geäußert.