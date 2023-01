Angst vor „Gift des Empires“ Schottischer Schauspieler Cumming gibt Ritterorden zurück

Der schottische Schauspieler Alan Cumming hat seinen britischen Ritterorden zurückgegeben. Er habe „Bedenken, mit dem Gift des Empires in Verbindung gebracht zu werden“, schrieb der Schauspieler am Freitag anlässlich seines 58. Geburtstages auf Instagram. „OBE steht für „Officer of the British Empire““ und steht an dritter Stelle der britischen Orden.