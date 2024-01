Frankreichs Filmikone Alain Delons Erben streiten sich schon jetzt heftig um den Nachlass

Die drei A's - der 59 Jahre alte Anthony, die 33 Jahre alte Anouchka und der 29 Jahre alte Alain-Fabien - streiten vor allem darüber, ob Alain Delon seine letzten Tage in der Familienresidenz in Frankreich verbringen oder in die Schweiz übersiedeln soll. Der Schauspieler hat einen Wohnsitz in der Schweiz und die doppelte Staatsbürgerschaft.