Sie wurde 68 Jahre alt : "Aktenzeichen XY"-Moderatorin Sabine Zimmermann ist tot

Mainz Das ZDF meldet den Tod von Sabine Zimmermann, ehemalige Moderatorin von "Aktenzeichen XY...ungelöst". Die Tochter von Eduard "Ganoven-Ede" Zimmermann moderierte die Fahndungssendung 14 Jahre lang.

Die Adoptivtochter von Eduard "Ganoven-Ede" Zimmermann, Sabine Zimmermann, ist tot. Sie sei am 1. Mai im Alter von 68 Jahren in München gestorben, teilte das ZDF am Montag mit. Sabine Zimmermann war viele Jahre in der von ihrem Vater erfundenen Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" Co-Moderatorin.