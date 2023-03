34 weitere Shows Adele weitet Auftritte in Las Vegas aus und plant Konzertfilm

Adele weitet ihre Konzertserie in der US-Glücksspielstadt Las Vegas aus. Zwischen Juni und November werde es dort 34 weitere Shows geben, zudem plane sie, einen Konzertfilm zu veröffentlichen, erklärte die britische Pop-, Soul- und Jazzsängerin bei ihrem Auftritt am Samstagabend, der eigentlich das Ende der Veranstaltungsreihe „Weekends with Adele“ mit 34 Shows seit November auf dem Las Vegas Strip markieren sollte. Das berichtete die Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.