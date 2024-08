Nach Absage bei Taylor Swift Wie sicher sind die Adele-Konzerte in München?

Der Plan der beiden jungen Männer war demnach, entweder am Donnerstag oder am Freitag mit Sprengstoff und Stichwaffen eine große Menge an Menschen zu töten. Nach der Festnahme des Duos sagte der Veranstalter kurzfristig vorsorglich alle drei Swift-Konzerte in Wien ab, die vom 8. bis 10. August stattfinden sollten.